Сутки находился дома с телом: уфимец без причины до смерти забил свою мать

СК возбудил уголовное дело об убийстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Следственном комитете раскрыли подробности убийства женщины в башкирской столице. Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что в одной из квартир на севере города 47-летний мужчина до смерти забил собственную мать. Сейчас он находится он находится в психбольнице. На него завели уголовное дело об убийстве.

– Вечером 23 ноября подозреваемый, находясь у себя дома, в отсутствии явных причин, нанес своей матери не менее двух ударов газовым ключом по голове. После содеянного мужчина находился дома с телом своей матери на протяжении около суток, после чего был обнаружен племянником, который вызвал сотрудников полиции, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

В СК подтвердили, что мужчина не стал скрываться от следствия и сознался в убийстве. Суд по ходатайству следователя поместил подозреваемого в психиатрическую больницу для проведения соответствующей экспертизы.