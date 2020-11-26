Депутаты парламента Башкирии выступили против назначения новым вице-спикером помощника Жириновского

фото: vk.com // Дмитрий Иванов

Большинство депутатов башкирского парламента выступили против назначения члена фракции ЛДПР Дмитрия Иванова новым вице-спикером на общественный началах. Голосование состоялось сегодня, 26 ноября, на 28-м заседании Госсобрания-Курултая. «За» кандидатуру проголосовали 33 депутата, «против» – 59, воздержались четверо. У председателя парламента республики Константина Толкачева остается четыре зама: Эльвира Аиткулова, Рустем Ахмадинуров, Рустам Ишмухаметов и Вадим Старов.

Претендовавший на должность вице-спикера Дмитрий Иванов является самым молодым депутатом Госсобрания. 4 декабря ему исполнится 28 лет. В ЛДПР он вступил в 2011 году. Сейчас он является координатором регионального отделения партии и официальным помощником депутата Госдумы Владимира Жириновского.