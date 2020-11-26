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В Уфе засняли эксгибициониста, прогуливающегося по улицам голышом

Снимки были опубликованы в соцсеит
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

В Уфе в микрорайоне Сипайлово засняли полностью обнаженного мужчину. Очевидцы опубликовали снимки в соцсетях 26 ноября. На фотографиях видно, что горожанин голышом преспокойно прохаживается по заснеженной пешеходной части улиц Жукова и Королева.

Известно, что в конечном счете на любителя эксгибиционизма обратили внимание полицейские. Они задержали его для разбирательства. Один из пользователей в комментариях под постом пошутил, что правоохранители повели мужчину в участок в первую очередь потому, что он ходил по улице без маски и перчаток.