«Ходим в лесу, пытаемся найти»: сестра о загадочно пропавшей жительнице Башкирии

«КП-Уфа» пообщалась с сестрой Альфии Эльмирой, которая рассказала, где сейчас проходят поиски.

В Башкирии и в Челябинской области продолжают искать 42-летнюю Альфию Даутову, которая пропала из села Абзаково 18 ноября.

«КП-Уфа» пообщалась с сестрой Альфии Эльмирой, которая рассказала, где сейчас проходят поиски.

- Мы сейчас ходим по лесу, пытаемся найти ее, - сказала женщина.

Эльмира уточнила, что поиски ведутся недалеко от того места, где нашли автомобиль Альфии. Как ранее писала «КП-Уфа», брошенную иномарку обнаружили в Верхнеуральске Челябинской области. На него обратила внимание бдительная горожанка, сверила госномера с ориентировкой. Поняв, что владелицу разыскивают, обратилась в полицию.

Напомним, что Альфия Даутова уехала из дома 18 ноября на своем синем «Renault Sandero».

В день пропажи была одета в зеленую куртку с капюшоном, серую шапку, серые штаны и белые ботинки.

Если вы знаете, где сейчас может находиться Альфия, сообщите об этом в полицию.