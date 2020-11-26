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Уфимский Горсовет за месяц до конца года решил сократить расходы бюджета на 265 млн рублей

В финансовом управлении объяснили, зачем это было сделано
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прогнозируемый доход Уфы за 2020 год составил 33,3 млрд рублей

Прогнозируемый доход Уфы за 2020 год составил 33,3 млрд рублей

Уфимский Горсовет решил уменьшить расходы местного бюджета на 2020 год на 262 млн рублей, а на 2021 – на 41 млн рублей. Соответствующие изменения в финансовый документ депутаты одобрили на 69-м заседании Совета.

– Внесение изменений в бюджет обусловлено доведением межбюджетных трансфертов из бюджета Башкирии. Так, были уточнены средства, предоставляемые из бюджета республики на финансирование отдельных мероприятий бюджета Уфы, – пояснили в пресс-службе Горсовета.

Исходя из принятых поправок, прогнозируемые доходы и расходы городского бюджета сложились в размере 33,3 млрд и 34,5 млрд рублей соответственно.