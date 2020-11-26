Судебные приставы помогли жителю Башкирии установить отцовство

Мужчина согласился погасить долг после теста на ДНК и ареста авто

Житель Мишкинского района Башкирии согласился погасить 100-тысячный долг по алиментам только после ДНК-теста на отцовство и ареста автомобиля. Об этом сообщила региональная служба судебных приставов.

Как пояснили в ведомства, мужчина задолжал деньги за содержание своей годовалой дочери. Чтобы избежать алиментов, он даже через суд настоял на проведение экспертизы о родстве. Даже после положительного теста он решил не исполнять своих обязанностей, чем и добился долга в 100 тысяч рублей. Для мотивации горе-отца судебные приставы арестовали его автомобиль Skoda Rapid.

– Став в одночасье не только должником, но еще и пешеходом, гражданин решил оплатить всю имеющуюся задолженность по алиментам перед ребенком в сумме 100 тысяч рублей, а также экспертизу ДНК, которая со стопроцентной вероятностью рассеяла все его сомнения относительно родства с маленькой дочкой, – рассказали в ФССП.