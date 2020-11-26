В Башкирии рухнувшее на провода дерево лишило электричества 19,5 тысяч жителей

фото: МЧС РБ

В Башкирии из-за упавшего на высоковольтную линию дерева электричества лишились 19 тысяч жителей. Об этом сообщило региональной МЧС.

Аварийная ситуация возникла вчера днем, 26 ноября, в Бурзянском районе. В зоне отключения электричества оказались 34 населенных пункта самого Бурзяна и 23 – Белорецкого района с общим числом населения 19 476 человек.

– На место направлены 6 аварийных бригад районных электросетей в количестве 29 человек и 6 единиц техники, – сообщили в аварийном ведомстве.

Энергосбережение было восстановлено в полном объеме в 17:30.