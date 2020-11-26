Министр образования Башкирии раскритиковал дистанционное обучение

На дистанционки в Башкирии сейчас учатся ученики 6-10 классов

Глава башкирского министерства образования Айбулат Хажин подверг критике дистанционное обучение. Он отметил, что некоторые педагоги используют его «в формате «говорящая голова», а результаты проверочных работы 10-классников снизились после весеннего ухода в онлайн. Об этом чиновник сообщил во время парламентских слушаний в Госсобрании-Курултае 26 ноября.

– Ряд наших педагогов используют онлайн-обучение в формате «говорящая голова», когда поток информации идет только от учителя к ученику. И порой просто невозможно отследить эффективность и качество усвоения учебного процесса. Это серьезная проблема, над которой необходимо и дальше работать, – заявил Хажин, добавив, что «ни в коем случае дистанционным обучением нельзя заменить традиционную форму».

В защиту своего последнего тезиса министр привел результаты прошедших в сентябре проверочных работ среди 10-классников. Школьники, учащиеся на «дистанционке» весной, сдали ВПР хуже, чем годом ранее. Хажин подчеркнул, что обучение на дому может быть лишь «подспорьем» очному.

Напомним, сейчас из-за коронавируса из дома в онлайн-формате учатся школьники 6-10 классов.