Уфимский биатлонист заразился COVID-19 за три дня до Кубка мира, вся российская команда изолирована

Биатлонист Антон Бабиков. ФОТО Евгений Тумашов/ТАСС

Уфимский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус за три дня до начала Кубка мира в Финляндии. Всю сборную пришлось изолировать, выступление спортсменов оказалось под угрозой срыва.

– 25 ноября стали известны результаты первого тестирования на коронавирус, которое представители сборной России прошли в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону, – сообщил телеграм-канал Союза биатлонистов России. – Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды – Антона Бабикова, а также врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина.

Накануне вечером состоялось заседание Международного союза биатлонистов, на котором российская сторона представила медицинские документы, в том числе результаты предыдущих тестов на COVID-19. Эти данные были переданы властям Финляндии – им предстоит принять решение, давать ли сборной России право участия в стартовом этапе Кубка мира. Сейчас вся команда изолирована в отеле. Спортсмены не покидают своих номеров.

Антон Бабиков родом из Уфы. Он является чемпионом мира 2017 года в мужской эстафете, трёхкратным чемпионом Европы и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы.