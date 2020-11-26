Башкирии не хватает 1,4 тысячи врачей

Ситуация с занятостью в сфере здравоохранения может ухудшится, когда закончится пандемия коронавируса

В Башкирии наблюдается дефицит медицинских кадров – республике не хватает 1,4 тысячи врачей и почти одной тысячи специалистов со средним медицинским образованием. Об этом стало известно 25 ноября на заседании экспертного совета при парламентском комитете по вопросам здравоохранения.

По словам председателя комитета Салавата Харасова, проблемы в сфере здравоохранения не решить увеличением финансирования, закупкой оборудования и строительством новых больниц – необходимо, чтобы медучреждения заполнялись высококвалифицированными специалистами.

Ситуация может усугубиться, когда закончится пандемия коронавируса. Депутат Римма Утяшева отметила, что прекращение доплат за работу с ковидными больными приведет к оттоку медицинских кадров, в том числе и в другие регионы. «Необходимо продумать, как предотвратить этот процесс, поддержать уровень доходов медиков», - отметила Утяшева.

Сейчас в сфере здравоохранения Башкирии трудятся 51,3 тысячи медработников, включая 14 тысяч врачей. Чтобы повысить уровень занятости, власти региона дают медикам социальные гарантии: обеспечивают их жильем, землей под строительство, стройматериалами, а также выплачивают «подъемные» молодым специалистам, компенсации за аренду жилья, оплату обучения и представляют стимулирующие надбавки к окладам.