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В Башкирии насмерть сбили женщину, когда она вышла из машины после ДТП

Смертельный случай произошел в Стерлитамакском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Стерлитамакском районе Башкирии женщина вышла из попавшей в ДТП машины и была сбита насмерть проезжавшей мимо легковушкой. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Смертельный инцидент случился в Стерлитамакском районе 26 ноября в восьмом часу вечера. На 142 километре автодороги Уфа-Оренбург произошло две механические аварии с четырьмя машинами, в том числе Mitsubishi Lancer и Lada Vesta. После столкновения из иномарки на проезжую часть вышла пассажирка – и в этот самый момент ее сбила вазовская «четырнадцатая». От сильного удара женщина погибла на месте.

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