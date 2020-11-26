В Башкирии насмерть сбили женщину, когда она вышла из машины после ДТП

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Стерлитамакском районе Башкирии женщина вышла из попавшей в ДТП машины и была сбита насмерть проезжавшей мимо легковушкой. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Смертельный инцидент случился в Стерлитамакском районе 26 ноября в восьмом часу вечера. На 142 километре автодороги Уфа-Оренбург произошло две механические аварии с четырьмя машинами, в том числе Mitsubishi Lancer и Lada Vesta. После столкновения из иномарки на проезжую часть вышла пассажирка – и в этот самый момент ее сбила вазовская «четырнадцатая». От сильного удара женщина погибла на месте.