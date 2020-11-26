В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончались сразу два человека – общее число жертв инфекции выросло до 78. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики 26 ноября.За день было подтверждено 134 случая COVID-19. С начала пандемии носителями вируса стали 13 715 жителей республики. Количество выписанных пациентов увеличилось на 76 человек, всего выздоровело 11 692.На лечении остаются 1945 пациентов с коронавирусом, 438 из них лежат в больницах, а 1507 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.