В Уфе задержали подозреваемого в педофилии, надругавшегося над первоклассником в подъезде

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В Уфе, наконец-то, завершились поиски 22-летнего Константина Силантьева, которого подозревают в надругательстве над семилетним ребенком в подъезде одной из многоэтажек в Демском районе, а также краже у него сотового телефона. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», парня задержали на улице и доставили в отделение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства нападения на ребенка в подъезде.

- Следователями совместно с сотрудниками полиции тщательно осмотрено место происшествия, по изъятым предметам проведены экспертные исследования, проанализированы камеры видеонаблюдения в районе места преступления, допрошены очевидцы и местные жители, составлен субъективный портрет подозреваемого, в результате его личность была установлена и впоследствии он был задержан на территории Демского района Уфы, - рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Сейчас с Константином Силантьевым проводят все необходимые следственные действия, а также решается вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, что ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, что Константин Силантьев стал странно себя вести именно после смерти матери. У него было нелегкое детство: воспитывался в детдоме, мать отбывала наказание в колонии за убийство мужа, а освободившись, умерла от онкологии. Константин тяжело переживал ее смерть - начал пить, стал очень замкнутым, начал красить волосы и губы, носить женскую одежду и представлялся женскими именами.