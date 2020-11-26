В квартале Советского района Уфы снесут частные жилые дома

В Уфе хотят снести несколько жилых построек Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Уфе в одном из кварталов Советского района хотят снести частные жилые дома. Избавиться от построек планируется на территории между улицами 8 Марта, Айской, Революционной и Мингажева, следует из проекта планировки и межевания территории от 19 ноября.

В документе сказано, что квартал полностью застроен. Там есть многоэтажные жилые дома на 86 тыс. кв.м., комплекс общежитий УГАТУ, филиал Финансового университета при Правительстве РФ, школа, детсад, административные здания, коммунальные сооружения и гаражи.

Проект администрации города предусматривает снос жилого частного сектора – одноэтажных каменного дома и двух деревянных построек общей площадью 197 кв.м., также власти города намерены убрать с территории 14 каменных нежилых зданий и металлические гаражи.

Освободившееся пространство будет использовано для увеличения площади школы, размещения спортивного корпуса общежития УГАТУ и обвалованных гаражей. Кроме того, внутри квартала планируется благоустроить сквер «как места отдыха и прогулок».