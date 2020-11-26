В Уфе установили центральную новогоднюю елку

фото: ufacity.info

В Уфе в ночь на 26 ноября на площади имени Ленина [Горсовет] установили центральную новогоднюю елку. Ее привезли из Благовещенского района, сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Высота главного символа празднования нового года составляет 30 метров, возраст ели – 90 лет. Для доставки в Уфу были задействованы трал, КАМАЗ, манипулятор, подъемный кран и бригада рабочих «Горзеленхоза» в количестве 23 человек, – рассказали в мэрии.

В ближайшие дни коммунальные службы приступят к украшению ели и обустройству ледового городка и иллюминации вокруг нее.

Всего в этом году в Уфе установят три столичные елки. Только одно праздничное дерево – как раз на площади Ленина – натуральное, остальные две будут пиксельными. Их установят на площадях имени Салавата Юлаева и Советской. Последняя интерактивная конструкция, заказанная в ноябре текущего года, обойдется городу в 12 млн рублей.