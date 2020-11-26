Автомобиль пропавшей женщины из Башкирии нашли брошенным в неожиданном месте

В Челябинской области обнаружили брошенной машину пропавшей 42-летней Альфии Даутовой из Башкирии.

Напомним, что ориентировка на пропавшую женщину появилась в конце прошлой недели. Известно, что 18 ноября женщина выехала из дома в селе Абзаково в неизвестном направлении на своем синем «Renault Sandero». После этого пропавшая не выходила на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились за поисками к полицейским и волонтерам.

Сегодня стало известно, что автомобиль пропавшей нашли в неожиданном месте – за 90 км от дома в городе Верхнеуральск в Челябинской области. Портал U24 сообщает, что на машину яркого цвета обратила внимание местная жительница, которая решила сверить номера с госзнаком, указанном на ориентировке. Когда она увидела совпадение, то сразу связалась с волонтерами.

В день пропажи Альфия была одета в зеленую куртку с капюшоном, серую шапку, серые штаны и белые ботинки.

Если вы знаете, где сейчас может находиться Альфия, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.