Труп пропавшего без вести жителя Башкирии обнаружили на заброшенной ферме

Пропавшего мужчину нашли мертвым на заброшенной ферме

В Башкирии поиски пропавшего без вести мужчины завершились трагедией. Его нашли мертвым на заброшенной ферме.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 20 ноября в полицию было заявлено об исчезновении 45-летнего жителя Ермекеевского района.

Спустя четыре дня сотрудники в ходе поисков забрели в окрестности села, где жил пропавший. Там они заметили заброшенную ферму. Во время ее осмотра полицейские обнаружили тело мужчины. На погибшем не было телесных повреждений – только признаки переохлаждения.

Правоохранители передали труп на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить точную причину смерти покойника.