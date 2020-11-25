В Башкирии установлен антирекорд по новым случаям коронавируса

Сейчас в больницах Башкирии лежат 393 пациента с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии вновь зафиксирован антирекорд по новым случаям коронавируса. За минувшие сутки инфекцию подтвердили у 135 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 13 581 жителя, сообщила пресс-служба администрации главы республики 25 ноября.

За все время от COVID-19 успешно выздоровело 11 716 пациентов, 98 из них – за последние 24 часа. Второй день подряд не фиксируется ни одного случая смерти. Жертвами коронавируса в республике стали 76 человек.

На лечении остаются 1889 человек: 393 лежат в больницах, а 1496 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.