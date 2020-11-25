Мэрия Уфы хочет продать объект культурного наследия за 20 млн рублей

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Мэрия Уфы собирается продать Дом Александра Вольмута. Здание, располагающееся по адресу Коммунистическая, 44, является объектом культурного наследия. В период с 1943 по 2001 года там располагался детский кинотеатр имени Матросова. Затем помещения арендовал театр танца «Браво».

Одноэтажная постройка и участок, на котором она стоит, выставлены на торги на ресурсе «Российского аукционного дома». Общая площадь здания – 378 квадратных метров, а земли под ним – 1142. Дом состоит из пяти литеров, самый старый из которых был построен еще в 1917 году. За все это власти города планируют выручить более 20 млн рублей. Итоги аукциона запланированы на 23 декабря.

– Месторасположение приходится на центральную улицу Коммунистическую с активным пешеходным и высоким транспортным трафиком. Окружающая застройка – жилые дома, объекты социально- культурной инфраструктуры, плотность застройки – высокая, – следует из описания лота.

Среди возможных вариантов дальнейшего использования объекта значатся культурно-досуговый центр, общепит или торговое помещение.