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Уфимка поссорилась с сестрой и попала в неприятности на Кавказе

Женщина потерялась в зарослях ежевики
Рустем АХУНОВ
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Уфимка поссорилась с сестрой попала в неприятности на Кавказе

Уфимка поссорилась с сестрой попала в неприятности на Кавказе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летняя уфимка потерялась в зарослях ежевики в Хостинском районе Сочи.

В МЧС Краснодара сообщили, что ночью уфимка поругалась с сестрой и ушла в лес. Не остановила женщину даже непогода на улице. Обеспокоенная родственница услышала крики сестры, которая не могла подняться к ней по пологому склону, заросшему ежевикой. Вызволять женщину из неприятной ситуации пришлось сотрудникам МЧС. К счастью, уфимка не пострадала и ее передали родственникам.

В местном МЧС отметили, что женщина попала в неприятную ситуацию из-за того, что не знала особенности горной местности, в которой легко заблудиться.