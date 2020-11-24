Ночные заморозки и слабый снег: какая погода ожидается в Башкирии завтра, 25 ноября

В отдельных районах ночью ощутимо подморозит Фото: архив КП

Синоптики опубликовали прогноз погоды на завтра, 25 ноября. Так, ночью в юго-восточных районах Башкирии ожидаются ночные заморозки до -13, - 18 градусов, в центральной части -4; -9. Днем будет значительно теплее – всего –6; -1. Также в республике ожидается долгожданный, но все же слабый снег, а также юго-восточный ветер до 7-12 метров в секунду.

В Уфе также будет пасмурно и облачно, горожан порадует и небольшой снег. Средняя температура воздуха составит всего -5; -3 градуса, но ощутимый ветерок до 5-8 метров в секунду сделает прогулки по городу не такими комфортными, как хотелось бы. Настоящий снег порадует горожан, заскучавшим от серого пыльного асфальта, только на выходных, так что готовьте варежки и шарфы и планируйте игры в снежки.