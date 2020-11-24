В Уфе скоропостижно скончался знаменитый рок-музыкант

Без "Калипсо" не обходился ни один уфимский рок-концерт

В Уфе скончался знаменитый рок-музыкант, бессменный фронтмен группы «Калипсо» Алексей Глазырин. Ему было всего 38 лет. Первым печальную новость сообщил в соцсетях его друг и коллега по сцене, вокалист уфимской рок-группы «Нечто» Макс Шкель.

- Эх, Леха, Леха. R.I.P. – подписал фотографию умершего музыкант.

Позже друзья музыканта сообщили, что его смерть была очень скоропостижной – Алексей Глазырин скончался по пути в больницу от отека легких.

Группа «Калипсо» была особенно популярна в Башкирии в начале 2000-х годов, была хэд-лайнером всех уфимских рок-фестивалей. Позже Алексей Глазырин создал оригинальный музыкальный проект – группу «Лу фон Шаломе», а неделю назад даже выложил в сеть свою новую песню под названием «Поезда».

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея Глазырина.