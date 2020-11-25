В Уфе в подъезде дома пытались надругаться над студенткой

Девушка обратилась в полицию через 15 минут после нападения

В подъезде жилого дома на улице Крупской в Уфе неизвестный пытался надругаться над 22-летней студенткой. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Все произошло вечером 19 ноября в парадной 13-этажной высотки. Девушка обратилась в полицию через 15 минут. Она сообщила, что незнакомый ей мужчина пытался совершить в отношении нее развратные действия.

Сотрудники решили действовать сразу и ввели операцию «квадрат», чтобы найти преступника по горячим следам, однако тому все-таки удалось скрыться.

Криминалисты изъяли с места происшествия три следа обуви, отпечатки пальцев и очки, предположительно, принадлежащих злоумышленнику. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.