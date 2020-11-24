В Башкирии выявлен очередной антирекорд по новым случаям внебольничной пневмонии

Пневмонию за сутки диагностировали 411 жителям республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии вновь выявлен антирекорд по новым случаям внебольничной пневмонии. За минувшие сутки это заболевания диагностировали у 411 человек, сообщили 24 ноября в пресс-службе регионального Минздрава. Предыдущий максимум держался всего три дня – с 21 ноября, тогда был зарегистрирован прирост в 403 пациента. Среди выписанных за прошедшие 24 часа значатся 416 жителей республики.

Коронавирус за сутки был подтвержден у 128 человек (всего – 13 446), выписалось после выздоровления 92 пациента (11 518) и умерло 76. Сейчас в больницах лежат 353 жителя с COVID-19: 36 в тяжелом состоянии и 13 – на ИВЛ.