В Уфе задержали участников преступной группы, продававшей опасные лекарства

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Сотрудники полиции и службы безопасности Ростеха задержали в Уфе двоих участников преступной группы, занимавшейся продажей опасных лекарств. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранительного ведомства, злоумышленники продавали препараты через собственный сайт и страницы в социальных сетях. Они убеждали покупателей в полезности и безопасности товара.

– Часть несертифицированной продукции закупалась за границей и, по заключению территориального управления Росздравнадзора, могла нанести вред жизни и здоровью граждан. Также фигуранты сбывали без этикеток косметологические препараты местного производства, – передала Волк.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о сбыте и ввозе недоброкачественных лекарственных средств. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. В их квартирах, а также в уфимском косметологическом салоне были проведены обыски. Изъято более 1,5 тысячи коробок с препаратами и документация.