Жители Башкирии вновь взбунтовались против дистанционного обучения

Сейчас школы республики посещают только 1-5 и 11 классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Бирске местные жители вновь выступили с одиночными пикетами против дистанционного обучения – на этот раз не только у школьников, но и у студентов.

Одиночные пикеты в поддержку Всероссийской акции против дистанционного образования состоялись 22 ноября напротив здания истфака БашГУ и музея Бирского района. Организаторами выступили два человека – 19-летний студент и 25-летний безработный. Учащийся вуза пришел к стенам родного университета с плакатом, на котором было написано «Верните детей в школы, студентов в аудитории!».

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», полицейские узнали о пикетах во время мониторинга социальных сетей. Нарушений норм действующего законодательства в части организации и проведения публичных мероприятий они не зафиксировали.

Напомним, такие же пикеты прошли в Бирске 8 ноября. Тогда в числе протестующих оказался преподаватель истории. На днях в сети появилось видео, на котором многодетная мать критикует переход на дистанционный режим.

Сейчас в Башкирии в очной форме учатся только 1-5 и 11 классы школ, а также выпускные курсы вузов. Остальные перешли на «удаленку».