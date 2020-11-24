Двое жителей Башкирии погибли, отравившись угарным газом в гараже

Мужчин нашли мертвыми в салоне легковушки

В башкирском городе Туймазы двое местных жителей погибли, отравившихся угарным газом в гараже. 23 ноября мертвых мужчин обнаружили в салоне легкового автомобиля. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

– С наступлением холодов ежегодно сталкиваемся с несчастными случаями, связанными с отравлением угарным газом от работающего двигателя автомобиля, – отметил начальник аварийной службы.

Он добавил, что угарный газ, которым отравились туймазинцы, «не имеет ни цвета, ни запаха», но его однопроцентной концентрации в воздухе достаточно, чтобы человек получил смертельную дозу отравления.