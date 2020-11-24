Названы города и районы Башкирии с наибольшим числом жителей, заболевших коронавирусом

Меньше всего носителей коронавируса было выявлено в Зилаирском районе и Межгорье

В министерстве здравоохранения Башкирии назвали города и районы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом по состоянию на 24 ноября.

В лидерах антирейтинга – как и всегда – находится Уфа. Здесь за все время было подтверждено 5074 случаев COVID-19 (+55 за последние сутки). Среди районов больше всего заболевших в Туймазинском – 806 (+7) и Белебеевском – 695 (+15). На четвертом и пятом месте находятся города Салават – 583 (0) и Нефтекамск – 551 (+1).

В число наименее пораженных коронавирусом территорий вошли Зилаирский район, где было зарегистрировано пять инфицированных жителей, и Межгорье с тремя зараженными.

Напомним, в Башкирии с начала пандемии было выявлено 13 446 случаев ковида, выздоровело 11 518 и умерло 76 человек.