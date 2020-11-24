Министр здравоохранения Башкирии рассказал, какие осложнения бывают после COVID-19

Жители Башкирии могут пройти реабилитацию после COVID-19

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, какие осложнения со здоровьем могут возникнуть у человека, который перенес коронавирус.

– Осложнения зависят о степени тяжести перенесенного заболевания. После средней и средне-тяжелой форм могут наблюдаться отдышка, кашель, затруднения в грудной клетке, повышенная утомляемость и сонливость, – пояснил чиновник на еженедельном брифинге.

Забелин добавил, что пройти реабилитацию после COVID-19 можно на базе республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Там разработана комплексная программа по восстановлению от осложнений, вызванных коронавирусом. Чтобы записаться туда на реабилитацию, нужно получить направление от лечащего врача.