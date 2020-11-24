Более 10,5 тысячи пожаров произошло в Башкирии за 2020 год

фото: МЧС РБ

В Башкирии по состоянию на 24 ноября 2020 года произошел 10 561 пожар. В огне погибло 218 человек, среди которых десять детей. В числе пострадавших – 231 житель. Статистику представили в региональном МЧС.

По данным аварийной службы, только за вчерашний день, 23 ноября, в результате пожаров в частных жилых домах скончались два человека. В селе Максютово (Кугарчинский район) погибла 95-летняя пенсионерка, а в селе Нижнее Аврюзово (Альшеевский район) сгорел 67-летний мужчина. В причинах и обстоятельствах обоих происшествий сейчас разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.