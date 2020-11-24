Хабиров вспомнил о работе в «дорогом его сердцу Красногорске»

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях вспомнил «о годах работы» в качестве главы города Красногорска. Он руководил округом Московской области с 28 марта 2017 по 11 октября 2018 года, после чего вернулся в родную республику.

– Этот пост я посвящаю жителям дорогого моему сердцу Красногорска. Годы работы в качестве главы этого города подарили мне бесценный опыт, который хотелось бы перенести на башкирскую землю. Первым моим собственным опытом обустройства городской среды стал красногорский парк «Ивановские пруды». Он стал настоящим центром притяжения, любимым местом жителей и гостей города. Хотелось бы, чтобы такую же судьбу повторил парк «Поющие родники», который мы построили в Белебее, – написал Хабиров.

на фото - новый парк в Белебее

По его словам, «все лучшие идеи» красногорского парка нашли свое применение в Белебее. На создание местного сквера было потрачено более 230 млн рублей – большую часть этих денег выделил федеральный бюджет. Здесь сделали полную перепланировку территории, разбили деревянные террасы, оборудовали парк, смонтировали освещение, водопровод и видеонаблюдение. Хабиров отметил, что торжественное открытие этого парка сорвала пандемия коронавируса – «но ковид обязательно закончится, а парк останется и еще много лет будет радовать жителей».