Гострудинспекция Башкирии начала расследовать трагедию на заводе «Авангард»

фото: "Авангард"

Башкирская Гострудинспекция начала расследовать несчастный случай на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Напомним, 23 ноября на предприятии случилось ЧП, в результате которого пострадали три человека, один из них погиб. По данным надзорного ведомства, скончалась 45-летняя женщина. Она была учеником дробильщика. Ее коллеги, работницы 51 года и 37 лет, получили ожоги. Одна из них была доставлена вертолетом санавиации в Уфу.

Со ссылкой на представителей завода в Гострудинспекции сообщили, что в одном из цехов «произошла вспышка спецпродукции с образованием высокой температуры и большого количества газов». Предположительно, речь идет о взрыве пороха.