В Башкирии строят мясокомбинат за 10 млрд рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

На территории Белебеевского района Башкирии строят мясоперерабатывающий комбинат на 1200 рабочих мест. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. По словам руководителя региона, в предприятие вложено 10 млрд рублей инвестиционных денег.

– Очень важный для Белебея, да и для всей республики проект. […] Площадка для начала строительства уже готова. […] Это результат формирования в республике инвестклимата, который позволил даже в условиях пандемии не сворачивать проекты, – написал Хабиров.

Судя по паспорту объекта, мясокомбинат будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Его производительность составит до 200 тонн охлажденного мяса в сутки и 100 тонн колбасных изделий.