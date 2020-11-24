В Башкирии впервые за 20 дней не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19

На лечении в Башкирии остаются 1852 пациента с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии впервые с 3 ноября не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса за сутки. Общее число жертв инфекции сохранилось на отметке в 76 человек, следует из данных пресс-службы администрации главы республики.

По состоянию на 24 ноября в регионе подтверждено 13 446 случаев коронавируса. Прирост заболевших за день составил 128 человек (рекордный показатель – 130). С начала пандемии по выздоровлению от ковида было выписано 11 518 жителей, 92 из них – за последние сутки.

На лечении остаются 1852 пациента: 353 лежат в республиканских больницах, 1499 переносят инфекцию в легкой форме на домашней самоизоляции.