Власти Башкирии хотят ввести крупные штрафы за незаконные захоронения

За незаконные захоронения в Башкирии будут штрафовать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Башкирский парламент намерен ввести крупные штрафы за незаконные захоронения. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Предусмотрено введение штрафов за погребение умершего без получения разрешения уполномоченного органа […], а также за подзахоронение или перезахоронение без получения установленного муниципальным нормативным правовым актом документа, – пояснили в парламенте.

Штрафовать также будут за незаконную установку памятников, оград и других надмогильных сооружения. Такие случаи, по словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, «участились в последнее время». «Потеря близкого человека – всегда большое горе. Но, к сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде. Проект закона призван пресечь подобные нарушения», – отметил председатель заксобрания.

За незаконные захоронения планируется ввести следующие штрафы:

– для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей (за установку памятников и оград – от 1 до 3 тысяч рублей);

– для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей (от 5 до 10 тысяч рублей);

– для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (от 20 до 30 тысяч рублей).