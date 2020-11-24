«Переодевается в женщину и представляется женскими именами»: друзья рассказали о странностях уфимского извращенца, домогавшегося до ребенка

Фото: Следком РБ

В Уфе продолжается розыск 22-летнего Константина Силантьева, который на днях напал на семилетнего школьника в подъезде одного из домов Демского района, надругался над ребенком, отобрал у него мобильник и скрылся. В отношении 22-летнего парня возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении малолетнего», его ориентировки разошлись по всей республике, но пока подозреваемому удается скрываться.

Тем временем знакомые Константина отмечают, что странности в поведении парня они заметили давно. Как сообщает LIFE со ссылкой на приятелей Константина, он был очень привязан к матери, но та долгое время провела в тюрьме, где отбывала наказание за убийство мужа, а Константин воспитывался в приюте. Когда женщину освободили, они с сыном переехали в Уфу, но вскоре мать парня умерла от болезни, а сам Константин стал выпивать, носить женскую одежду, краситься, представляться женскими именами. Не верят друзья и в то, что Константин мог обидеть ребенка.

- Он может украсть что-то, избить никого не может — это точно. Он такой человек, боится всего, — говорят приятели парня.

Приметы Константина Силантьева: на вид 20 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, светлые короткие волосы.

В последний раз был одет в черную куртку до колен, темные штаны и яркие разноцветные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении подозреваемого, просьба немедленно сообщить в региональный следственный комитет по телефону: 8(347)251-62-51 или в полицию по номеру 02.