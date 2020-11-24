Врио мэра Уфы поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима

Глава уфимской администрации поручил усилить рейды по масочному режиму

Врио мэра Уфы Радмил Муслимов поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Об этом он сказал на оперативном совещании в городской администрации 24 ноября.

– Нам всем необходимо следовать санитарным рекомендациям, – добавил градоначальник.

Он также обратился к жителям старше 65 лет, для которых указом главы Башкирии введен режим обязательной самоизоляции в связи с коронавирусом. Муслимов попросил «без надобности не покидать дом, […] необходимые выходы за продуктами, лекарствами, в финансовые организации и салоны связи осуществлять в определенное время – с 11:00 до 13:00».