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Врио мэра Уфы поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима

Радмил Муслимов также обратился к жителям старше 65 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава уфимской администрации поручил усилить рейды по масочному режиму

Глава уфимской администрации поручил усилить рейды по масочному режиму

Врио мэра Уфы Радмил Муслимов поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Об этом он сказал на оперативном совещании в городской администрации 24 ноября.

– Нам всем необходимо следовать санитарным рекомендациям, – добавил градоначальник.

Он также обратился к жителям старше 65 лет, для которых указом главы Башкирии введен режим обязательной самоизоляции в связи с коронавирусом. Муслимов попросил «без надобности не покидать дом, […] необходимые выходы за продуктами, лекарствами, в финансовые организации и салоны связи осуществлять в определенное время – с 11:00 до 13:00».