Житель Башкирии попал под колеса сразу двух автомобилей и погиб

фото: ГИБДД РБ

Накануне утром в Ишимбайском районе Башкирии местного жителя задавили сразу два автомобиля. Инцидент со смертельным исходом случился на третьем километре дороги Ишимбай-Карагайново-Стерлитамак.

По данным региональной ГИБДД, сначала 60-летнего пешехода сбил Nissan Almera, а затем по нему проехала попутная Skoda Octavia. Мужчина от полученных травм скончался до приезда бригады медиков. Сейчас в происшествии разбираются сотрудники дорожной полиции.

За минувшие сутки это единственное ДТП с погибшим. Еще в трех инцидентах травмы получили три человека.