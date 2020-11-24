ФАС нашла нарушение в закупке протезов для нуждающихся в Башкирии Фото: "КП" Архив

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в закупке протезов рук для нуждающихся граждан Башкирии.

Известно, что общая сумма закупки составляет 102,6 миллиона рублей, итоги конкурса должны были 2 декабря, а начать поставлять продукцию в 2021 году. Приобретает протезы Фонд социального страхования на деньги, полученные из федерального бюджета – всего порядка 545 штук.

Во время проведения торгов представитель нижегородского объединения Александр Кулаков посчитал, что в части квалификации сделки есть избыточные и необъективные требования и пожаловался в ФАС. В частности, Кулакова не устроило то, что поставщик протезов ранее должен был изготовить не менее 1068 протезов и продать их на общую сумму в 173,2 миллиона (при стоимости части нынешней закупки ФСС в 43,3 миллиона).

РБК-Уфа сообщает, что в итоге ФАС установила, что требования фонда не сопоставимы с объемом работ и стоимостью контракта.

- Показатели не позволяют победить в закупке отдельным хозяйствующим субъектам, например, субъектам малого и среднего предпринимательства, - цитирует издание представителей ФАС.