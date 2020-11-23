Глухого водителя такси из Уфы восстановили на работе после общественного резонанса

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На днях в СМИ и социальных сетях бурно обсуждалась история глухого таксиста Салавата Салихова из Уфы. Отец троих детей зарабатывал на жизнь в Яндекс.Такси и в какой-то момент был заблокирован в системе. Причина, по которой мужчина лишился заработка, долгое время оставалась загадкой. Он обратился к правозащитнице и Нине Романович, которая, в свою очередь обратилась в СМИ. После широкого общественного резонанса, который вызвала эта история, недоразумение было устранено.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Яндекс.Такси», на сегодняшний день вопрос с водителем разрешен. Он вновь получил доступ к заказам, а время вынужденного простоя ему компенсировала компания.

- При этом задолженности перед водителем у сервиса нет, все выплаты были осуществлены, а водителю и юристу направлены все подтверждающие документы, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе сервиса «Яндекс.Такси».

Как выяснилось, Салавата Салихова заблокировали в приложении вовсе не потому, что он не смог ответить на звонок оператора (так как не слышит).

- У нас были основания для проведения тщательной проверки: данные телеметрии, жалобы пользователей и так далее. Сейчас она завершена, по ее итогам водителю возвращен доступ в сервис и компенсирован простой, - пояснили в «Яндекс.Такси».

Также в пресс-службе сервиса рассказали, что звонили Салихову по его просьбе – в приложении есть кнопка обратного звонка. Тогда операторы разговаривали с представителем Салавата.

Компенсацию за время простоя, когда мужчина не мог выходить на линию, ему должны перечислить уже сегодня, 23 ноября.

- Все эти дни мы были на связи с представителями водителя, и во вторник с водителем лично в Уфе встретиться представитель нашего сервиса, - подчеркнули в пресс-службе «Яндекс.Такси».