ФК «Уфа» потерпел поражение от «Химок» и завершил первый круг чемпионата на последнем месте

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Сегодня, 23 ноября, в Уфе, на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 15-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ чемпионата России по футболу. Футболисты «Уфы» принимали подмосковные «Химки». Обе команды нуждались в турнирных очках, поскольку находились на дне турнирной таблицы.

Матч начался с места в карьер – полузащитник гостей Илья Кухарчук пробил Александра Беленова уже на пятой минуте. Это был первый гол Кухарчука в РПЛ.

На 37-й минуте полузащитник «Химок» Александр Трошечкин увеличил разрыв в счете – 2:0.

Под занавес матча подопечные Рашида Рахимова смогли забить гол престижа - на 83-й минуте отличился Боян Йокич. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Химок».

После 15 туров «Уфа» прочно закрепилась на последнем месте в турнирной таблице ТИНЬКОФФ РПЛ. Следующий матч «горожане» проведут 29 ноября. На домашнем стадионе «Нефтяник» последняя команда чемпионата примет «Тамбов», который находится в зоне стыковых матчей.