В Уфе за секс-насилие разыскивают 20-летнего парня, который может представляться девушкой

Фото: пресс-служба СУ СК по РБ

Следком по Башкирии и полиция разыскивают 20-летнего жителя Уфы, которого подозревают в развратных действиях в отношении малолетнего ребенка. По версии следствия, Константин Силантьев совершил преступление в ноябре этого года в одном из подъездов жилого дома в Демском районе башкирской столицы.

Сейчас следователи-криминалисты и полицейские расследуют уголовное дело и разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении. Стражи порядка просят всех, кто видел этого молодого человека, либо обладает информацией о его местонахождении, сообщить в региональный следственный комитет по телефону: 8 (347) 251-62-51 или в полицию по номеру 02 (с мобильного телефона 102).

Приметы Константина Силантьева: на вид 20 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, светлые короткие волосы.

По данным стражей порядка в последний раз был одет в черную куртку до колен, темные штаны и яркие разноцветные кроссовки.

В день совершения преступления подозреваемый был одет в красную куртку до колен, серую кофту с большой горловиной, темную шапку, темные брюки и темные ботинки. На спине у него был рюкзак темного цвета со светлой вертикальной полосой в центре.

- Может представляться вымышленными именами, в том числе женского пола, - пояснили в пресс-службе следкома по Башкирии.