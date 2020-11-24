Жительница Башкирии назанимала у 28 знакомых 10 млн рублей и сбежала в Москву

Решать судьбы женщины будет суд

Жительница Мелеузовского района Башкирии назанимала у знакомых 10 млн рублей и сбежала в Москву. Женщину объявили в федеральный розыск, после чего она благополучно была задержана сотрудниками полиции. Теперь 54-летняя должница проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Чтобы собрать 10-миллионный долг, женщине потребовался ровно год. Она занимала деньги под различными предлогами у своих знакомых. Ее жертвами стали 28 человек. В январе 2019 года обвиняемая поняла, что уже не вернет средства, и бросилась в бега.

Ни во время задержания, ни во время следствия должница не признала вину в преступлении. Сейчас на ее имущество наложен арест. Решать судьбу мошенницы будет Мелеузовский районный суд.