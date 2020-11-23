В Уфе двоих экс-полицейских из отдела по борьбе с коррупцией отправили в тюрьму за взяточничество

Обоих экс-полицейских отправили в колонию строго режима

В Уфе двое бывших полицейских из отдела по борьбе с коррупцией получили реальные сроки за взяточничество. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии, 37- и 38-летних фигурантов уголовного дела признали виновными сразу по нескольким статьям: получение взятки, превышение должностных полномочий, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и незаконное хранение взрывчатки.

По данным следствия, в апреле 2017 года оперуполномоченные изъяли из бутика по продаже мобильных телефонов «айфоны» на общую сумму в 447 тысяч рублей. Сотрудники мотивировали это тем, что гаджеты могут быть краденными. Затем они сказали бизнесмену, которому принадлежит торговая точка, что вернут ему товар и прекратят «проверочные мероприятия» в том случае, если он будет ежемесячно платить им по 15 тысяч рублей.

– Опасаясь наступления негативных последствий, предприниматель согласился и передавал деньги на протяжении двух лет, – передали в СК. – Всего за указанный период подсудимые получили от коммерсанта взятку в общей сумме более 380 тыс. рублей, а также оставили себе 8 незаконно изъятых мобильных телефонов общей стоимостью более 170 тыс. рублей.

В какой-то момент бизнесмен не выдержал и пошел с заявлением в Следственный комитет. Сыщики совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД республики задержали злоумышленников во время получения очередной взятки. В ходе следствия у 38-летнего экс-полицейского в автомобиле было обнаружено самодельное взрывное устройство дистанционного действия.

Оба подсудимых не признали вину в преступлениях. Одного суд приговорил к девяти годам, а другого – в восьми годам и шести месяцам колонии строго режима.