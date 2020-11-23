В Уфе пытаются спасти ребенка со страшным диагнозом

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В Уфе родные и неравнодушные люди пытаются спасти годовалого Аскара, который борется с редкой болезнью. Его диагноз – спинальная мышечная атрофия первого типа. Это заболевание приводит к постепенной атрофии всех мышц и носит прогрессирующий характер, постепенно поднимаясь вверх и доходя до мышц, которые отвечают за глотание и дыхание. Последним сдается сердце.

Маленькому Аскару может помочь только один препарат, однако есть пара весомых «но»: лекарство зарегистрировано только в США и стоит оно порядка 180 млн рублей. Время работает против ребенка – на эффективное лечение есть всего лишь один год.

– Введение препарата должно быть проведено до двухлетнего возраста. Именно тогда, по условиям исследований, он дает наибольшую вероятность выздоровления, – сообщают активисты в группе поддержки Аскара в соцсетях. – Чем раньше ребёнок получит лечение, тем больше шансов скорее остановить процесс прогрессирующей болезни.

С подробной информацией – справками, реквизитами и номерами родителей Аскара – можно ознакомиться в сообществе «ВКонтакте».