В Башкирии за сутки сообщили о двух преступлениях в мечетях

Жулики украли деньги и сотовый телефон. В Башкирии преступники украли из мечетей сотовый телефон и деньги из ящика для пожертвований.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, первая кража произошла в уфимской мечети в микрорайоне Сипайлово 15 ноября. Там из ящика для сбора пожертвований преступники вытащили некую денежную сумму и убежали.

Второе преступление произошло в храме в городе Октябрьский. В полицию обратился 43-лений прихожанин, который рассказал, что у него из оставленной без присмотра куртки украли сотовый телефон и тысячу рублей.

Сейчас полицейские устанавливают, кто может быть причастен к неприятным происшествиям в храмах.