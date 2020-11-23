Появилась ориентировка на грабителя-извращенца, надругавшегося в Уфе над 7-летним мальчиком

Фото предполагаемого преступника

В распоряжении «КП-Уфа» оказалась фотоориентировка на мужчину, напавшего на 7-летнего мальчика в подъезде жилого дома.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября в Демском районе башкирской столицы. Неизвестный подошел к ребенку, совершил в отношении него «развратные действия» и забрал сотовый телефон. Мальчик практически сразу побежал в полицию и смог описать нападавшего, на основе чего был создан фоторобот.

В ориентировке значатся следующие приметы: на вид 20-30 лет, одет в красную куртку до пояса и черную шапку, носит черный рюкзак на спине, лицо прикрыто горловиной от серой кофты, глаза светлые, небольшие усы.