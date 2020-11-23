Главную больницу Башкирии оштрафовали за 1400 неучтенных случаев коронавируса

Больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей

Сегодня, 23 ноября, Кировский районный суд Уфы оштрафовал республиканскую клиническую больницу имени Куватова за более 1400 неучтенных случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как пояснили в правоохранительном органе, нарушение санитарно-эпидемиологических правил в главной башкирской больнице было выявлено сотрудниками Роспотребнадзора. Ведомство проводило проверку в период с 1 сентября по 2 октября текущего года.

– [Больницей] в Управление Роспотребнадзора по РБ не представлена информация о положительных результатах исследований COVID-19, – передали в Кировском суде. – Непринятие своевременных, исчерпывающих противоэпидемических мер в отношении 1414 неучтенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией повлекло за собой распространение инфекции среди неограниченного круга лиц.

РКБ имени Куватова была оштрафована на 200 тысяч рублей. Представители защиты медучреждения не признали вину юридического лица в совершении правонарушения.