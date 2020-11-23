«Зачем это все»: в бизнес-классе самолета Москва-Уфа разгорелся скандал

«Зачем это все»: в самолете Москва-Уфа разгорелся скандал из-за масок

Уфимский врач, известная как Регина Доктор, в своем Инстаграме рассказала о неприятной ситуации, с которой столкнулась в самолете Москва-Уфа. Двое пассажиров бизнес-класса устроили жесткий скандал из-за того, что не хотели надевать маски.

- Мне было не по себе, хорошо, что я летела одна. Если бы летели мои родители, это был бы сильный стресс, - написала Регина.

История закончилась тем, что по прилете в самолет зашли 10 полицейских, взяли протоколы и повели их в часть.

Сама Регина Доктор напомнила о необходимости носить маски в общественных местах, чтобы не подвергать опасности других людей.

- Если бы летели чьи-то родители, которые не болели, зачем им лишний стресс? Пусть хоть что-то защищает общество от этого, просто маска. Плевать, что ты думаешь, что это не работает. Здесь главное – спокойствие в мире, - высказалась врач.