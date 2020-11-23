Сотрудники крупных предприятий Башкирии отказываются вакцинироваться от гриппа

За счет федеральных средств в Башкирии привито 1,5 млн человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть сотрудников крупных башкирских предприятий отказываются вакцинироваться от гриппа. Об этом 23 ноября на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

– Мы по 70 крупным [предприятиям] отслеживаем [ситуацию]. На сегодняшний момент порядка 28% [работников привились]. У нас некоторое снижение произошло к концу недели: вакцина закуплена, но начинают сотрудники немного отказываться вакцинироваться. Порядка 25 тысяч вакцин на предприятиях еще есть. 32 тысячи [вакцин] сделано, 25 еще есть в наличии, 45% мы должны сделать, – отрапортовал чиновник.

Напомним, на предприятиях Башкирии вакцины от гриппа закупают сами работодатели. За счет федеральных средств прививаются дети, школьники, работники образовательных и медицинских организаций, граждане старше 60 лет, студенты, призывники и люди с хроническими заболеваниями. По данным министра здравоохранения Максима Забелина, в республике за счет бюджета привито 1,5 млн человек – 37% населения региона.